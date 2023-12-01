Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу.

Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в Фейсбуке и опубликовал видео общения с пограничниками.

По его словам, у него была командировка, подписанная спикером парламента Русланом Стефанчуком, но пограничники его не пропустили. В своем заявлении Порошенко намекает на "руку Офиса президента".

"Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента", - заявил пятый президент Украины.

Он добавил, что ехал в Польшу и США, где у него запланированы "десятки" встреч, в том числе с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Напомним, Порошенко уже дважды не выпускали за границу в мае 2022 года. С третьей попытки он все же выехал. Тогда он собирался принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

Также мы рассказывали, что недавно в Госпогранслужбе сообщили, что с начала 2023 года 2 100 украинских чиновников пытались выехать за границу без законных оснований.