В Госпогранслужбе объяснили, почему 1 декабря не выпустили за границу Петра Порошенко.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Порошенко не выпустили за границу, потому что Верховная Рада отменила выписанную ему командировку.

"На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил Демченко.

Напомним, что Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на подписанную в Верховной Раде командировку.

Ранее в Ужгородском горсовете прошли обыски из-за незаконных командировок чиновников во время войны.

Также мы писали о том, что с начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки.