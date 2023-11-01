СБУ провела обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева и горсовете. Они связаны с незаконным выездом за границу отдельных депутатов и чиновников мэрии.

Об обысках сначала сообщил журналист Виталий Глагола, затем информацию подтвердила СБУ.

"По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках. Так, для оформления зарубежной поездки должностные лица использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций. Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую корреспонденцию, а подписанные письма на заграничные командировки не вносили в систему электронного документооборота горсовета. По имеющимся данным, во время таких "командировок" чиновники действительно выезжали на зарубежный отдых во время войны", - сообщили детали дела в СБУ.

Для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, недавно на Закарпатье пришли с обысками к мэру Мукачево Андрею Балоге и другим представителям местной элиты. Мы подробно рассказывали о них в отдельном материале.

А сегодня стало известно, что ГБР провело обыски по делу об организации нардепом Александром Дубинским незаконного пересечения границы другим лицом.