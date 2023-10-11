На "дальнем Западе" страны, в Закарпатье, продолжается переполох регионального масштаба после облавы на местную элиту.

НАБУ и СБУ, напомним, пришли к мэру Мукачево Андрею Балоге, сыну нардепа Виктора Балоги, считающегося "хозяином Закарпатья". Обыски прошли также, в частности, у председателя Мукачевского райсовета, экс-нардепа Михаила Ланьо, известного в авторитетных кругах по прозвищу Блюк и Миша-Котлета (якобы Балога платит ему "котлету" - миллион в месяц за контроль над мукачевскими депутатами). Поводом стала продажа стадиона "Авангард" по заниженной стоимости частным структурам.

Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз, и "победила" компания, фактически принадлежащая Ланьо. Цена земли была занижена в десять раз, городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн.

В подоплеке же облавы, как выяснила "Страна", лежит несколько факторов.

Во-первых, по данным источников "Страны" в политических кругах Закарпатья, это противостояние клана Балог и человека Зеленского - закарпатского губернатора, экс-сотрудника СБУ Виктор Микиты за влияние в регионе.

Микита - выходец из Закарпатья, работал в местном СБУ руководителем спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, а перед назначением губернатором служил первым замом начальника киевского СБУ. С прошлого года руководит местной ячейкой "Слуги народа".

"Микиту связывают с другим известным закарпатским политиком, бывшим губернатором Александром Ледидой, который противостоит Балоге. Как всегда, основой всех конфликтов между местными группами является контроль за гигантскими потоками контрабанды и нелегальной миграции, на которой поднимаются миллиарды гривен. Но есть и другая, более веская причина облавы - это попытка Киева склонить Закарпатье к лояльности с прицелом на будущие выборы. Выборы все равно будут, а значит, нужно соломку стелить уже сейчас. А все знают, что Закарпатья - это "Балогостан". Кстати, во время прошлых выборов Закарпатье единственным на западе страны рекордно поддержало Зеленского, отдав больше 80%. Да и его партия "Слуга народа" получила хороший результат", - говорит источник.

Под облаву среди прочих попал сын нардепа Виктора Балоги, мэр Мукачево Андрей Балога. Фото: Telegram Виталия Глаголы

Закарпатский политолог Юрий Дзямулич в своем Telegram также выдвигает версию о конфликте Микиты и Балог.

"Далеко не секрет, что глава ОВА Виктор Микита давно взялся за политическое давление для получения контроля над Мукачевским городским советом и ищет любые поводы, чтобы предворить все в жизнь", - написал он.

Но есть и еще одна сторона медали - внешнеполитическая, которая напрямую переплетается с делами внутри Украины. Дело в том, что Балоги попали в немилость к венграм и лично к президенту Венгрии Орбану, с которым пытается договориться о поддержке Зеленский и который выступает против помощи Украине (на днях они как раз пересеклись на встрече Европейского политического сообщества в испанской Гранаде).

Зимой ЕС, кстати, депортировал Виктора Балогу вместе с сыном Андреем, когда они возвращаллись с лыжного курорта в Австрии, политику запретили въезд в ЕС. Официальная причина запрета на въезд – угроза Балоги внутренней безопасности стран ЕС.

Балогам в Венгрии приписывают совместный контрабандный бизнес с венгерским VIP-контрабандистом Йосипом Шаркади, в прошлом высокопоставленным сотрудником таможни. В этом году Шаркади задержали в Дебрецене (втором по величине городе Венгрии, расположенном в 130 км от украинского Чопа).

"Из-за звонков по перевозке сигарет Шаркади связывают с Павлом Балогой, младшим братом закарпатского нардепа Виктора Балоги", - сообщало издание Magyar Nemzet.

Год назад в Дебрецене приземлился грузовой самолёт из Объединенных Арабских Эмиратов. На его борту, согласно документации, должны были находиться автозапчасти. После досмотра перегруженного в польские фуры груза, который провели венгерские таможенники, выяснилось: вместо автозапчастей в Дебрецен доставили 23 миллиона пачек сигарет на почти 10 миллионов долларов.

Эта история наделала большого шума в Венгрии, власти обвинили в крышевании контрабанды, а Балога с тех пор попал в соседней стране "на карандаш".

Но главное, что беспокоит Киев, это довольно нелояльные к украинской власти настроения среди 150-тысячной венгерской общины на Закарпатье, с которой у Балоги сложились непростые отношения.

Год назад в контролируемом им Мукачево с замка Паланок демонтировали турула (мифическая птица - венгерский символ), из-за чего министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызывал главу украинского посольства "на ковер". Затем в селах Мукачевской общины с госучреждений сняли венгерские флаги, которые тут всегда висели рядом с украинскими.

В то же время в венгерской прессе появились публикации о репрессиях против местных венгров и жесткой мобилизации в Закарпатье.

Напряженность в венгерской общине нарастает. По одной из версий, из-за неспособности купировать эти процессы Зеленский в конце августа снял с должности главу закарпатского СБУ.

В то же время губернатор Микита всячески пытается договориться с закарпатскими венграми, за что Балога обвинил его в своих соцсетях в покрывательстве "пятой колонны Орбана в Украине".

"Но стремление найти общий язык с венграми - это не политика Микиты. Это задача, которую ставит Киев. Украинской власти важно погасить протестные настроения в венгерской общине и не допустить дестабилизации в регионе", - говорит источник в закарпатских политических кругах.