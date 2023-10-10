Во вторник, 10 октября, на Закарпатье идут массовые обыски у местной элиты. НАБУ и СБУ пришли к мэру Мукачево Андрею Балоге.

Об этом сообщают источники "Страны" в СБУ.

По словам источника, сегодня утром проходят обыски у местной элиты из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

"Это лакомый кусок в центре Мукачево на берегу р. Латорица. Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз, и "победила" компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет по прозвищу Блюк", — рассказал источник.

Он отметил, что цена земли была занижена в десять раз.

"Городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн", - говорит источник "Страны".

Журналист Виталий Глагола сообщает, что также НАБУ проводит обыски у председателя Мукачевского райсовета Михаила Ланя, почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также экс-депутата Закарпатского облсовета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексея Баранюка.

Как пишет Глагола, их подозревают в покупке стадиона "Авангард".

Ранее мы писали, что мэр города Сумы Александр Лысенко, пойманный на взятке, отстранен от занимаемой должности.

Также мы сообщали, что НАБУ провело обыск у компании, которая подозревается в растрате на закупках тепловизоров для ВСУ.