НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки в 2,7 млн долларов неправомерной выгоды от олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Вскоре дело передадут в суд.

"3 октября 2023 прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего председателя Верховного суда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления", – информирует САП.

Князев был задержан в мае, все это время находится в СИЗО, хотя ему и уменьшили залог со 107 млн гривен до 55 млн.

Ранее сообщали, что второй фигурант дела экс-главы Верховного суда Всеволода Князева — адвокат Олег Горецкий, который, по версии следствия, передавал взятку Князеву от своего клиента олигарха Константина Жеваго, - пошел на сделку со следствием.

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