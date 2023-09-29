По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, второй фигурант дела экс-главы Верховного суда Всеволода Князева — адвокат Олег Горецкий, который, по версии следствия, передавал взятку Князеву от своего клиента олигарха Константина Жеваго, - пошел на сделку со следствием.

"Олег Горецкий пошел на сотрудничество и дает обличительные показания и против Князева, и против Жеваго, и еще против четверых фигурантов дела. Эта сделка уже зашла в суд", - сообщает источник "Страны".

Согласно реестру, обвинительный акт, который превратится в сделку Горецкого со следствием, уже поступил в ВАКС.

Экс-главу Верховного суда Украины подозревают в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго как оплата за принятие Верховным судом выгодного ему решения. Высший антикоррупционный суд продлил арест экс-главы Верховного суда Всеволода Князева до 16 октября с альтернативой залога в 55 млн гривен.

Напомним, что Жеваго объявили подозрение по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

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