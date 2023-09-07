Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил арест экс-главы Верховного суда Всеволода Князева до 16 октября с альтернативой залога в 55 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.

"В среду, 6 сентября, ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил бывшему главе Верховного суда срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 16 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что изначально залог Князева составлял 107 млн гривен, но двумя решения суда он был уменьшен в два раза. Так, в середине июля ВАКС оставил Князева под арестом еще на два месяца с залогом в 75 миллионов гривен.

А в последний день августа сумма залога была уменьшена до 55 миллионов гривен. Сообщалось, что решение суда не подлежит отдельному обжалованию.

Экс-главу Верховного суда Украины подозревают в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, эти деньги были переданы от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго как оплата за принятие Верховным судом выгодного ему решения.

Мы подробно рассказывали о деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева в отдельном материале.