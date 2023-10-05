В четверг, 5 октября, силовики проводят обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и на предприятиях в связи с обрушением Дегтяревского моста в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.

По данным прокуратуры, обыски проходят в департаменте КГГА, УК "Киевавтодор" и у подрядчиков. Всего сообщается об обысках по восьми адресам.

Напомним, 30 сентября на мосту на улице Дегтяревской произошел обвал мостовых балок и их падение на проезжую часть. Мост начинали ремонтировать на сумму около миллиарда гривен. Он находился неподалеку от Шулявского моста, который "устал" (по выражению мэра Кличко) и упал в 2017 году.

В КГГА заявили, что обрушение произошло по вине подрядчика, который компенсирует все расходы.

На днях прокуратура открыла уголовное дело по факту обрушения Дегтяревского моста в Киеве. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия.

Ранее мы публиковали фото и видео с места обрушения Дегтяревского моста.

Также приводилось мнение эксперта по инфраструктуре, который заявил, что падение экспериментальных балок привело к эффекту домино.