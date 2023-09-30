Эксперт по инфраструктуре Павел Авдокушин прокомментировал "Стране" обрушение Дегтяревского моста в Киеве.

По его словам, сегодня был первый день, когда на мосту в рамках реконструкции начали монтировать новые балки.

"Сегодня должны были смонтировать все 14 балок на мосту. Успели установить шесть. Во время установки седьмой, она начала неестественно изгибаться и лопнула, зацепив остальные балки. После этого начался эффект домино, все шесть балок, одна за другой, начали ломаться. Это особенность таких балок. Они рассчитаны только на вертикальную нагрузку, при горизонтальной нагрузке они легко ломаются, что собственно и произошло", - рассказал Авдокушин.

Эксперт добавил, что балки такого типа - экспериментальные, и это второй случай их применения в Украине.

"Длина данных балок составляет 36 метров, до этого использовались балки длиной 33 метра. Впервые такие балки монтировались на мосту в Бородянке, и там все было хорошо", - сказал Авдокушин.

Он также отметил, что инженеры, которые монтировали балки, "придерживались всех необходимых норм".

Тем временем в компании, которая ремонтировала мост, заявили что проблем с качеством балок нет, шесть из них установили "правильно", однако при монтаже последней "произошел инцидент".

Последняя балка потеряла устойчивость и зацепила часть уже смонтированной конструкции, что привело к падению остальных балок, пишет "Суспильне".

Напомним, сегодня в Киеве рухнул Дегтяревский мост, который начинали ремонтировать на сумму около миллиарда гривен. Он находился неподалеку от Шулявского моста, который "устал" (по выражению мэра Кличко) и упал в 2017 году.

Мы публиковали видео момента падения Дегтяревского моста.