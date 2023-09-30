В субботу, 30 сентября, в Киеве рухнул мост, который начали ремонтировать почти на миллиард гривен.

На месте обрушения побывал корреспондент "Страны".

Обвалившийся сегодня в Киеве Дегтяревский мост находится, можно сказать, на "заколдованном" месте - неподалеку от Шулявского моста, который "устал" (по выражению мэра Кличко) и упал в 2017 году.

Это автомобильный мост с трамвайной линией, который является частью улицы Дегтяревской. Он проходит над участком Малой окружной, где сходятся улицы Телиги и Довженко.

Еще в 2020 году путепровод начал подавать признаки "усталости": от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль. Обломки разбили лобовое стекло и повредили капот.

"Дегтяровский путепровод – один из старейших в Киеве. Он построен в 1963 году и по сей день ни разу капитально не ремонтирован", - объяснили тогда в "Киевавтодоре" причины ЧП.

В 2023 году, уже в разгар войны - и на 60-летний юбилей Дегтяревского моста - там решили затеять ремонт почти на миллиард гривен (если точнее, то тендер в Prozorro был на 934 миллиона). Эстакаду моста закрыли на реконструкцию в начале июня.

Цель ставилась масштабная - заменить путепровод полностью, а заодно обновить и всю транспортную развязку. На мосту собирались разобрать опоры, прогоны и фундаменты, чтобы увеличить ширину с 28 до 40 метров и обустроить велодорожки.

Завершить работы планировали до 30 ноября, но потом сдвинули сроки до конца года. К моменту обрушения дорожники успели демонтировать все балки старого моста и начали ставить новые пролеты. Которые, видимо, и рухнули (хотя официальных трактовок события пока не озвучивалось).

Напомним, в столичной мэрии заявили, что во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - при монтаже произошел обвал балок.

Мы публиковали видео момента падения моста на Шулявке в Киеве.