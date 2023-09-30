В субботу, 30 сентября, в Киеве рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста на Шулявке.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сообщается, что там в это время проходил ремонт.

В столичных пабликах уже появились видео с места обрушения моста на Шулявке.

Ранее мы писали, что в конце июля в Закарпатской области обрушилась одна из секций моста через реку Тересва. Обрушение произошло на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. Во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем, пострадали пять человек.

А несколько лет назад рухнул мост через реку Серет, который соединял два района в Тернопольской области.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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