В Киеве рухнул Дегтяревский мост на Шулявке. Видео
В субботу, 30 сентября, в Киеве рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста на Шулявке.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Сообщается, что там в это время проходил ремонт.
В столичных пабликах уже появились видео с места обрушения моста на Шулявке.
Ранее мы писали, что в конце июля в Закарпатской области обрушилась одна из секций моста через реку Тересва. Обрушение произошло на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. Во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем, пострадали пять человек.
А несколько лет назад рухнул мост через реку Серет, который соединял два района в Тернопольской области.
Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.