В городе Луга Ленинградской области России обрушился пешеходный мост с людьми. Один человек погиб.

Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел около 15:00 во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега". Деревянно-металлический мост над неглубоким оврагом на набережной реки Луга просто сложился пополам, когда на нем находились десятки людей.

В результате один человек погиб на месте, девять пострадали, один из которых, мужчина, находится в тяжелом состоянии.

"Следственным отделом по городу Луга следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обрушения пешеходного моста в городе Луга", - говорится в заявлении Следкома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы рассказывали, что в индийском городе Морви обрушился популярный туристический мост. На нем находились около 500 человек, более 140 погибли.

Также мы сообщали, что в китайской провинции Хубэй обрушилась часть рампового моста, который проходит над автомагистралью.