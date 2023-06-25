В американском штате Монтана в результате обрушения моста упали в реку Йеллоустоун несколько вагонов поезда, перевозившего опасные вещества.

Об этом пишет агентство AP.

В службе по чрезвычайным ситуациям округа Стиллуотер сообщили, что три вагона с горячим асфальтом и четыре вагона с расплавленной серой упали в разлившуюся реку около 6 часов утра по местному времени в субботу, 24 июня, недалеко от города Колумбус.

По данным агентства, местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить попадание опасных веществ на близлежащие сельскохозяйственные угодья.

Обрушение моста также привело к выходу из строя оптоволоконного кабеля, обеспечивающего интернет-услуги многим клиентам в штате.

Агентство уточняет, что чиновники ввели чрезвычайные меры на водоочистных сооружениях и попросили жителей экономить воду.

Согласно заявлению представителя компании Montana Rail Link, поездная бригада при крушении не пострадала.

Ранее мы рассказывали, в феврале крупная химическая катастрофа произошла в штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с опасными веществами. В 20 вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и могут вызывать рак.

А недавно в американском штате Миннесота сошел с рельсов поезд с этанолом.