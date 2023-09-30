В сети появилось видео момента падения моста на Шулявке в Киеве.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

В столичной мэрии уже подтвердили ЧП.

"Во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - при монтаже произошел обвал балок. Причины выясняются, специалисты уже на месте", - заявили в КГГА.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Киеве рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста на Шулявке. В столичных пабликах появились видео с места обрушения моста.

Ранее мы рассказывали, что в конце июля в Закарпатской области обрушилась одна из секций моста через реку Тересва. Обрушение произошло на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. Во время движения провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем, пострадали пять человек.

А недавно на Крымском мосту установили новый пролет взамен рухнувшего при июльской атаке.

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