Прокуратура открыла уголовное дело по факту обрушения Дегтяревского моста в Киеве.

Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия.

Установлено, что реконструкцию путепровода по заказу "Киевавтодора" проводит ООО "Росдорстрой" с привлечением субподрядных организаций.

Эта компания фигурирует в другом деле о возможном завышении стоимости работ и использовании некачественных материалов при ремонте дорог и путепроводов в Киеве в 2021-2023 годах.

Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены работники строительной компании, проводившие работы, и "Киевавтодор". Проводятся розыскные действия и судебные экспертизы.

Напомним, что в Киеве рухнул Дегтяревский мост на Шулявке.

Мы писали о том, что "Страна" побывала возле обрушенного Дегтяревского моста в Киеве.

А также, что эксперт по инфраструктуре назвал причину обрушения Дегтяревского моста в Киеве.

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