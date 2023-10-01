На обвалившемся в последний день сентября Дегтяревском мосту в Киеве убрали обрушившиеся балки. Установку новых конструкций пока не начали.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Рабочих и строителей на месте падения конструкций нет, однако дежурит наряд полиции.

Напомним, накануне в Киеве рухнул Дегтяревский мост, который начинали ремонтировать на сумму около миллиарда гривен. Он находился неподалеку от Шулявского моста, который "устал" (по выражению мэра столицы Виталия Кличко) и упал в 2017 году. Это автомобильный мост с трамвайной линией, который является частью улицы Дегтяревской. Он проходит над участком Малой окружной, где сходятся улицы Телиги и Довженко.

В 2023 году, уже в разгар войны - и на 60-летний юбилей Дегтяревского моста - там решили затеять ремонт почти на миллиард гривен. Эстакаду моста закрыли на реконструкцию в начале июня.

Эксперт по инфраструктуре рассказал, что на Дегтяревском путепроводе рухнули новые экспериментальные балки, которые при падении вызвали эффект домино.

Также сообщалось, что фирма-подрядчик уже обязалась восстановить мост за свой счет.

Мы публиковали видео момента падения Дегтяревского моста.