Мэр города Сумы Александр Лысенко, пойманный на взятке, отстранен от занимаемой должности. Срок отстранения – два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в своем Telegram-канале.

Заявляется, что судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы Александра Лысенко.

Напомним, 2 октября Служба безопасности Украины задержала Лысенко на взятке. Как рассказали наши источники в СБУ, мэр подозревается в вымогательстве взяток у компании, занимающейся бытовыми отходами.

На следующий день НАБУ и САП сообщили мэру Сум, а также и директору Департамента инфраструктуры Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 миллионов гривен. Их поймали на горячем при получении последнего транша взятки в размере 1,4 млн грн.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум. Суд взял Александра Лысенко под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в три миллиона гривен. Лысенко отрицал свою вину и заявлял, что не имеет отношения к деньгам, которые показали после его задержания.

А 6 октября мэра Сум выпустили под залог в три миллиона гривен.