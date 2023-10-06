Мэра Сум Александра Лысенко выпустили под залог.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Размер залога составил 3 миллиона гривен, его внесли 5 октября, добавили в пресс-службе.

Напомним, 2 октября Служба безопасности Украины задержала Лысенко на взятке. Как рассказали наши источники в СБУ, городской глава подозревается в вымогательстве взяток у компании, занимающейся бытовыми отходами.

На следующий день Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили городскому главе Сум, а также и директору Департамента инфраструктуры Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 миллионов гривен. Их поймали на горячем при получении последнего транша взятки в размере 1,4 млн грн.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум. Суд взял городского главу Сум под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в три миллиона гривен. Лысенко отрицает свою вину и заявляет, что не имеет отношения к деньгам, которые показали после его задержания.