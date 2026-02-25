Полиция Индонезии проверяет подлинность видео о похищении на Бали украинца Игоря Комарова, сына криминального авторитета из Днепра.

Об этом пишут издания Bali Post и Kompas.

По предварительным данным полиции, мужчину похитили, когда он поздно вечером 15 февраля ехал с друзьями на мотоцикле в районе поселка Джимбаран. Друг похищенного рассказал, что компания практиковалась ездить на мотоциклах по неровной поверхности, и в какой-то момент он обнаружил пропажу Комарова и еще одного человека.

"На месте происшествия свидетель нашел только вещи жертв, в частности мобильный телефон, сумку и кошелек, которые впоследствии были изъяты в качестве первичных доказательств", - сказал представитель полиции.

По данным СМИ, Комарова похитили вместе Ермаком Петровским, сыном известного днепровского "авторитета" Александра Петровского. Однако Ермак смог сбежать от похитителей.

Затем появилось несколько видео с избитым Комаровым, на которых он заявлял, что вместе с Ермаком Петровским организовал работу мошеннических колл-центров в Днепре под "крышей" отца Ермака и представителей властей. Также он говорил, что с него требуют 10 миллионов долларов.

Пока полиция не смогла установить место, где было снято видео с Комаровым. Всего она допросила 10 свидетелей и изъяла записи с камер наблюдения.

Комаров находился на Бали со своей девушкой - блогером Евой Мишаловой. После похищения ее начали обвинять в том, что она публикацией фотографий в соцсетях раскрыла местонахождение Комарова.

На днях телеграм-каналы опубликовали пока никем официально не подтвержденную информацию о том, что полиция на Бали уже задержала часть участников похищения - граждан России, Армении и Украины. Они заявили, что Комарова похитили с целью выбивания долга в 10 миллионов долларов, а также ради получения паролей доступа к крипто-кошелькам днепровских колл-центров. При этом где сейчас находится Комаров, задержанные не знают.