В Москве прямо на многолюдном вокзале похитили блогера, оскорблявшего чеченцев и мусульман в соцсетях
На Ярославском вокзале в Москве публично был похищен блогер Арег Щепихин, оскорблявший чеченцев и мусульман в своих публикациях. Это произошло в присутствии множества свидетелей и вызвало большой резонанс.
Видеоролики с места событий публикуют российские телеграм-каналы.
На опубликованных кадрах можно заметить, как несколько бородатых мужчин волокут кричащего человека через здание вокзала, после чего подносят к автомобилю, заталкивают его в багажник и уезжают. Через некоторое время эту машину остановили сотрудники полиции в районе Киевского шоссе столицы РФ. Внутри находились водитель и пассажиры, однако самого похищенного уже не было.
В итоге всех, кто находился в авто, увезли в сопровождении полиции. По данным пабликов, задержанные представились сотрудниками Росгвардии из Чечни.
Чеченские паблики писали, что схватившие Щепихина мужчины - это сотрудники силовых структур Чечни, которые расследуют уголовное дело об оскорблении чувств верующих и разжиганию межрелигиозной вражды.
Как позже выяснилось, похищенным оказался 40-летний Арег Щепихин. Незадолго до случившегося он опубликовал в соцсетях серию видео с резкими высказываниями в адрес чеченцев, дагестанцев и мусульман в целом. После этого ему угрожали, в соцсетях публиковались призывы разобраться с ним.
О Щепихине известно, что он называет себя бизнес-наставником, экспертом по работе с Китаем и "визионером №1 в мире". По национальности он армянин, проживает в Москве.
Официальных комментариев о происшествии пока нет, Щепихина также не нашли.
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