На Бали россияне похитили украинского криптобизнесмена из Киева Игоря Ермакова и украли у него криптовалюты на 215 тысяч долларов. Происшествие имело место еще 15 декабря в районе Южная Кута, округ Бадунг.

Об этом сообщает Jakarta Globe со ссылкой на полицию.

Ермаков, который давно живет на острове, ехал с водителем на BMW, когда на автомобиль напали из засады, заблокировав спереди и сзади двумя другими машинами. Затем четверо мужчин с масками, ножами, молотками и пистолетами вытащили украинца и его водителя, завязали им глаза и надели наручники. Похищенных отвезли на виллу в Южной Куте, где Ермакова избили и заставили перевести свои криптовалютные активы на два счета.

Другие издания выяснили, что одним из участников похищения был чемпион мира по ММА Хасан Асхабов. Его задержали в международном аэропорту Бали, но отпустили спустя сутки после допроса.

По данным прессы, Асхабов уже не в первый раз совершает похищения людей - недавно его задерживали в Таиланде вместе с братом-близнецом за аналогичное преступление.

29-летний уроженец Чечни Асхабов – чемпион мира WWFC в полулёгкой весовой категории с 2015 года. В 2018 году поединок Асхабова был номинирован на премию WWFC Awards 2018 в категории "Лучший бой года".

Хасан Асхабов

Ранее народный депутат Артем Дмитрук, который выехал за границу, заявил о попытке похищения его семьи в Европе.

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