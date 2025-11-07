Российского киптотрейдера Романа Новака и его жену Анну убили в Объединённых Арабских Эмиратах.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете России.

Российские полицейские совместно с коллегами из ОАЭ выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного дела по статье за убийство двух лиц. По версии следствия, 2 октября пара направлялась на встречу с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель подвез их к стоянке у озера, где Новак с женой пересели в другую машину и отправились на мероприятие. После этого связь с ними прекратилась.



По данным источников, убийство произошло на съемной вилле в пригороде Хатта в ОАЭ. Злоумышленники заманили туда супругов под предлогом встречи с инвесторами, но на самом деле хотели получить доступ к криптокошельку Новака, на котором, как они ожидали, хранятся миллиарды долларов. Однако кошелек оказался пустым.

Не достигнув желаемого, Романа и Анну убили, их тела расчленили и расфасовали по пакетам. Пакеты оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте.

У пары есть дети, родители Анны прилетели в Дубай и забрали несовершеннолетних внуков на родину.

Сообщается, что подозреваемые уже задержаны, это семеро граждан РФ. Троих из них подозревают в самом убийстве, а остальные выступали посредниками в нелегальных схемах, связанных с финансовыми операциями.

Роман Новак был создателем приложения для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Позднее его обвиняли в хищении 500 миллионов долларов, собранных у инвесторов из разных стран.

СМИ пишут, что Новак "неоднократно называл себя другом Павла Дурова" и утверждал, что "является членом совета директоров Telegram и заместителем вице-президента приложения Ильи Перекопского".

Ранее мы сообщали, что на Бали россияне похитили украинского криптобизнесмена из Киева Игоря Ермакова и присвоили его криптовалюту на сумму 215 тысяч долларов.

Также народный депутат Артём Дмитрук, который выехал за границу, заявлял о попытке похищения его семьи в Европе.













