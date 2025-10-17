Правоохранители подозревают, что испанского миллиардера Исака Андика, который владел известным брендом одежды Mango, мог убить его 44-летний сын.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее дело закрывали "за отсутствием признаков преступления", однако в марте 2025 года его вновь открыли, а теперь рассматривают как возможное убийство.

Следователи полагают, что магнат погиб не случайно, а мог быть убит, и подозревают в этом его сына Джонатана — единственного, кто сопровождал погибшего во время похода на гору Монсеррат в 50 км от Барселоны.

В отношении Джонатана ведется расследование из-за противоречивых показаний, которые он дал в качестве свидетеля. Власти просматривают его телефон в поисках дополнительных улик.

Семья Андика заявила, что уверена в невиновности сына. Следствие за 10 месяцев расследование также не нашло никаких неопровержимых доказательств связи Джонатана со смертью отца.

Между тем близкие к семье свидетели утверждают, что за несколько дней до несчастного случая отношения между сыном и отцом испортились после вечеринки, на которой основатель Mango объявил о передаче управления компанией генеральному директору вместо сына.

Джонатан был назначен вице-президентом совета директоров компании после смерти отца и президентом её холдинговой компании MNG. Его сёстры Джудит и Сара были назначены вице-президентами MNG.

Напомним, Андик погиб в декабре прошлого года при падении в горах Каталонии.

Также мы сообщали, что в Испании в результате ДТП погиб нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота.