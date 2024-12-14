В Испании погиб миллиардер, который владел известным брендом одежды Mango.

Об этом пишет местная газета El Pais и компания "Манго" на своей странице в Фейсбуке.

Исак Андик, чье состояние оценивается 4,5 миллиарда долларов, упал в горах Каталонии, сорвавшись в ущелье с высоты около 150 метров.

СМИ утверждают, что это был несчастный случай. 71-летний бизнесмен был в горах на экскурсии вместе с семьей.

"С глубоким сожалением сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя компании "Манго", в результате инцидента, произошедшего в эту субботу.

Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь "Манго", оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и своей непоколебимой приверженности ценностям, что он привил нашей компании. Его наследие отражает достижения бизнес-проекта, отмеченного успехом, а также человеческим качеством, близостью, заботой и привязанностью, которые он всегда имел и всегда передавал всей организации", – сообщает компания.

Ранее член совета директоров JPMorgan Chase Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо.

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