Еще один миллиардер погиб в погоне за экстримом. Американский миллиардер, член совета директоров JPMorgan Chase и глава инвестиционной компании Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе. В этот день ему исполнилось 70 лет.

Об этом сообщает CNN.

Утверждается, что Краун не справился с управлением гоночной машины и врезался в ограждение на трассе Aspen Motorsports Park в Вуди Крик, в штате Колорадо.

"Официальная причина смерти будет установлена после экспертизы, однако очевидно, что он получил многочисленные травмы", — объявил судмедэксперт. Он назвал произошедшее несчастным случаем.

Джеймс Краун — член совета директоров JPMorgan Chase, президент инвестиционной компании Henry Crown & Cо, основанной его отцом Генри Крауном. Forbes в 2020 году оценивал состояние семьи Краунов в $10,2 млрд.

Ранее мы рассказывали о трагедии с батискафом "Титан", обломки которого обнаружили в районе крушения "Титаника". Американские издания написали, что организаторов экспедиций к затонувшему "Титанику" еще пять лет назад предупреждали о проблемах с батискафом "Титан". Сообщалось, что подводный аппарат не был сертифицирован.

Известно, что на борту пропавшего батискафа находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.