В результате ДТП погиб нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота. Ему было 28 лет.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, авария произошла в испанской провинции Самора, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия.

Автомобиль Lamborghini, в котором ехал спортсмен, выехал на встречную полосу и попал в ДТП, после чего машина загорелась. Вместе с футболистом в аварии погиб и его 26-летний брат Андре.

В социальных сетях появились фото и видео с места смертельного ДТП с участием Жоты.

В спортивном издании полагают, что причиной аварии могла послужить лопнувшая шина в машине.

При этом полторы недели назад – 22 июня – Жота сыграл свадьбу с Руте Кардозу, от которой у него трое детей.

В пресс-центре ФК "Ливерпуль" уже отреагировали на происшествие.

"Футбольный клуб Ливерпуль глубоко опечален новостью о трагической смерти Диогу Жоты. Клуб получил подтверждение, что 28-летний игрок и его брат погибли в автомобильной аварии в Испании", - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Как известно, Диогу Жота является двукратным победителем Лиги наций в составе сборной Португалии, а также чемпионом Англии с "Ливерпулем".

Ранее он также защищал цвета португальского "Порту" и испанской "Атлетико". В сборной своей страны Жота сыграл 49 матчей и забил 14 голов.

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