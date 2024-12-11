Украинские СМИ написали о задержании украинского футболиста Артема Милевского по делу об организации договорных матчей. Однако сам бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины позже опроверг это.

Полиция официально сообщает, что прекратила деятельность группировок, "участники которых совершали подкупы или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе". Зная результаты заранее, фигуранты зарабатывали на ставках.

Некоторые из участников группировки – "бывшие спортсмены мирового уровня", которые использовали свои профессиональные связи для организации договорных матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

При этом о задержании кого-либо не сообщалось. Только об объявлении подозрения одному из организаторов договорных игр.

Милевский позже опубликовал видео, снятое дома. При этом из его объяснения нельзя понять, опровергает он сам факт привлечения по делу об организации договорных матчей или нет.

В январе Милевский писал в соцсети, что в его доме правоохранители провели обыск. С чем он был связан, бывший спортсмен не рассказал.

Позже, весной, он признался, что после начала войны злоупотребляет алкоголем.