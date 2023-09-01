Федерация киберспорта Украины (ФКУ) рассмотрит вопрос выхода из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за возврата РФ к турнирам.

Об этом говорится в сообщении ФКУ в Instagram.

Федерация заявляет, что она "шокирована и возмущена" этим "позорным и неуважительным решением".

"Оно пренебрегает российским вторжением в Украину, в котором ФКС России является активным участником. Российские киберспортсмены не должны иметь права представлять свою страну на международной арене, пока Россия продолжает войну против Украины", - говорится в заявлении.

Накануне из-за этого украинская команда снялась с чемпионата мира по Dota 2 в Румынии.

"Мы собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF. Мы не можем быть частью организации, не соблюдающей основные принципы справедливости и уважения к территориальной целостности своих членов", - говорится в заявлении.

Напомним, Международная федерация киберспорта разрешила командам из России выступать под своим флагом и гимном.

В начале августа мы рассказывали, что Федерация киберспорта Украины ввела санкции против украинцев, которые играют за российские команды.