В доме бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского правоохранители провели обыск.

Об этом рассказал сам Милевский на своей странице в Telegram в нескольких постах.

По словам экс-форварда киевского клуба, правоохранители приходили к нему утром 14 января.

"Засевать пришла внутренняя безопасность Нацполиции Украины… Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", – написал Милевский.

Бывший спортсмен сообщил, что при обыске ему выбили дверь. Он пообещал со временем привести подробности, но пока так и не рассказал, с чем были связаны обыски.

Милевский завершил футбольную карьеру в 2021 году, уйдя из закарпатского "Миная". В конце прошлого года он проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости в одной из столичных клиник. После курса он заверил своих подписчиков, что больше не употребляет спиртного.

Прошлой зимой мы писали, что в одной из фирм, связанной с президентом Украинской ассоциации футбола и бывшим народным депутатом Андреем Павелко, прошли обыски.

Также мы рассказывали о массовых обысках у движения "Аллатра".