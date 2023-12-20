Утром 20 декабря в Ужгородском горсовете правоохранители проводят обыски.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола.

"Как сообщают мои источники в правоохранительных органах, сегодня утром начались обыски в рамках уголовного производства у некоторых должностных лиц Ужгородского городского совета", — говорится в сообщении.

Они проходят в Департаменте городской инфраструктуры, коммунальном дорожно-эксплуатационном предприятии и отделе, отвечающем за капитальное строительство.

В ноябре в СБУ провела обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева и горсовете. Они связаны с незаконным выездом за границу отдельных депутатов и чиновников мэрии.

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