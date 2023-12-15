Подрывник-депутат Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин в день теракта хотел стать секретарем общества, но депутаты его не поддержали.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на источник.

"Все, кто не поддерживал его мнение, автоматически становились плохие. Он хотел быть секретарем сельсовета, очень. У него не было поддержки. Его поддерживали несколько депутатов. Даже собственная фракция не была его. Вопросы на сессию они не вносили, потому что знали, что не имеют поддержки. Вместо этого внесли другого. Тоже от "Слуги народа". За него и проголосовали", - сообщил источник.

"Именно это стало детонатором, а не премии. После этого он попросил выйти тех, кто его поддерживал, на улицу. Они вышли. Он им сказал иди оттуда, а сам вернулся и бросил гранаты", - сообщил близкий к подрывнику коллега.

Между тем, как следует из видеотрансляции заседания, конфликт в сельсовете действительно был связан с избранием секретаря сельсовета.

Депутат-подрывник Сергей Батрин конфликтовал с новоизбранным секретарем сельсовета Иваном Грабаром (на фото), так как сам хотел занять этот пост.

На видео слышно как Батрин спрашивает у Грабара, сколько стоит его должность. А после объявления результатов голосования сказал, что это "точка невозврата".

В свою очередь депутаты рассмеялись и начали аплодировать, чтобы перебить Батрина.

По результатам голосования, за кандидатуру Грабара проголосовали 17 человек из 23.

Напомним, сегодня на Закарпатье депутат Сергей Батрин во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район) взорвал гранаты. Пострадали 26 человек. Сначала сообщалось, что подрывник погиб. Но затем в МВД уточнили, что его пытаются реанимировать. Как написал журналист Виталий Глагола, у Батрина оказалось несмертельное ранение в живот.

Отмечалось, что за несколько дней до подрыва закарпатский депутат опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч для директора коммунального предприятия, но при этом в поселке Кушница вот уже несколько лет проблемы с водой.

Мы писали, что в комментариях под трансляцией сессии сельсовета в Закарпатье, на которой Батрин подорвал гранаты, появилось много сообщений с мыслью о том, что "такое нужно было сделать в Верховной Раде".