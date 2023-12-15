Депутат-подрывник Керецковского сельсовета на Закарпатье Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. Ее обнаружили во время обысков.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Детали – это тайна следствия.

Напомним, сегодня на Закарпатье депутат во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район) взорвал гранаты. Пострадали 26 человек. Сначала сообщалось, что подрывник погиб. Но затем в МВД уточнили, что его пытаются реанимировать. Как написал журналист Виталий Глагола, у Батрина оказалось несмертельное ранение в живот.

Отмечалось, что за несколько дней до подрыва закарпатский депутат опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч для директора коммунального предприятия, но при этом в поселке Кушница вот уже несколько лет проблемы с водой.

Мы писали, что в комментариях под трансляцией сессии сельсовета в Закарпатье, на которой Батрин подорвал гранаты, появилось много сообщений с мыслью о том, что "такое нужно было сделать в Верховной Раде".