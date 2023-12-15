В комментариях под трансляцией сессии сельсовета в Закарпатье, на которой депутат подорвал гранаты, появилось много сообщений с мыслью о том, что "такое нужно было сделать в Верховной Раде".

Пользователи соцсетей на разные лады повторяют эту идею.

Вот некоторые из их комментариев: "Жаль, что не Верховная рада в Киеве", "Может, кто-то так пи@@ров в Верховной "зраде" подорвёт. Потому что совсем, суки, берега путают, брусчатка, ремонт дорог. У нас война, пи@@расы долбанные!", "В Верховную Раду нужно ещё", "Так нужно было сделать в Верховной Раде, чтоб знали, пи@@расы".

Между тем депутату-подрывнику Сергею Батрину сделали хирургическую операцию, сообщает местный журналист Виталий Глагола. У Батрина оказалось несмертельное ранение в живот.

Еще один депутат находится в очень тяжелом состоянии – он получил ранение осколком в голову. За его жизнь борются врачи. Еще троих человек, пострадавших при взрыве, отвезли в больницу в Ужгород.

Ранее мы рассказывали, что согласно опросу Марьяны Безуглой, устроенном ею в Фейсбуке, 238 человек хотят нардепам смерти.

Мы также приводили подробности взрыва в сельсовете.