СБУ расследует подрыв гранат в закарпатском сельсовете, который осуществил депутат, как теракт.

Служба безопасности Украины внесла сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

Кроме того, полиция открыла дело по незаконному обращению с оружием и боеприпасами.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Публикуем фото закарпатского депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты в сельсовете.

Сергей Батрин

По данным экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, "требующим уточнения", Батрин служил в 128 бригаде.

"Получил инвалидность, пробивал социальную помощь, в том числе и себе. Его не захотели слушать, он нашел способ привлечь к себе внимание", - пишет Арестович.

Как мы сообщали, депутаты во время этой сессии утверждали бюджет на 2024 год. Батрин с ними с самого начала очень сильно спорил. Он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год.

Напомним, что в результате взрыва пострадали 26 человек.