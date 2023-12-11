Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии УП.

По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Погибший Геннадий Частяков работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного. Подаривший ему гранату полковник Андрей Тимченко - старпомом замглавкома.

В ноябре ему меру пресечения не избрали.

Незадолго до заседания суда Государственное бюро расследования сообщило Тимченко о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Напомним, Геннадий Частяков погиб в своем доме из-за неосторожного обращения с гранатами, которые он получил в качестве презента на день рождения от коллег.

По данным следствия, полковник Андрей Тимченко подарил на день рождения помощнику главкома ВСУ шесть универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась при осмотре подарков. Частяков погиб на месте.