В деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова добавилась статья о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований, которое будет вести это дело.

При этом изначально статей, по которым расследуют смерть Частякова, было две: об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.

Напомним, Частяков погиб вчера в своем доме в селе Чайки под Киевом. Как утверждает МВД Украины, это произошло из-за неосторожного обращения с гранатами, которые помощник получил в качестве презента от коллег.

Залужный фактически опроверг распространенную полицией версию и заявил, что майор Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков, полученных им на день рождения.

Мы подробно разбирали все версии гибели военного и их подробности.