Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказал новые подробности гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова.

По данным источников журналиста, гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения ему представил коллега – полковник Тимченко.

Сообщается, что тот уже дал показания, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат.

Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: "Тебя удивить тяжело, поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

Также анонимные источники сообщают, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко, который оставил их себе.

При этом источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы".

Напомним, главком ВСУ Залужный написал, что майор Геннадий Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. О том же заявила журналистам и супруга погибшего.

В то же время в МВД уже назвали официальную версию гибели помощника Залужного - "неосторожное обращение с гранатой".