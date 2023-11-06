Полиция продолжает придерживаться версии о том, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

"По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", - заявила представитель МВД Марьяна Рева.

Между тем глава МВД Игорь Клименко опубликовал подробности официальной версии гибели помощника главкома майора Частякова.

"Сегодня у погибшего майора Частякова был день рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", – написал министр в своем телеграм-канале.

Напомним, версию МВД о гибели Частякова по неосторожности поддержала нардеп Марьяна Безуглая, после чего ее раскритиковали в сети.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный написал, что майор Геннадий Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. О том же заявила журналистам и супруга погибшего.