Человек, подаривший помощнику главкома Валерия Залужного гранаты, признался в этом. Он говорит, что предупредил Геннадия Частякова, что гранаты боевые. Но тот, вероятно, не поверил.

Об этом сообщила спикер МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона.

"Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что боевые гранаты. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию. Во время первоочередных следственных действий установлено, что это действительно было неосторожное обращение с боеприпасом, и все собранные доказательства, показания указывают на то, что это был несчастный случай. В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводится опрос лиц, собирается вся необходимая доказательная база. Изъяты боеприпасы", – рассказала Рева.

По данным "Страны", гранаты подарил старший помощник заместителя главкома ВСУ, полковник А.В. Тимченко.

Напомним, 6 ноября под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Ранее мы писали, что известно о гибели помощника Залужного.