В МВД сообщили, что человек, подаривший помощнику Залужного гранаты, признался в этом
Человек, подаривший помощнику главкома Валерия Залужного гранаты, признался в этом. Он говорит, что предупредил Геннадия Частякова, что гранаты боевые. Но тот, вероятно, не поверил.
Об этом сообщила спикер МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона.
"Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что боевые гранаты. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию. Во время первоочередных следственных действий установлено, что это действительно было неосторожное обращение с боеприпасом, и все собранные доказательства, показания указывают на то, что это был несчастный случай. В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводится опрос лиц, собирается вся необходимая доказательная база. Изъяты боеприпасы", – рассказала Рева.
По данным "Страны", гранаты подарил старший помощник заместителя главкома ВСУ, полковник А.В. Тимченко.
Напомним, 6 ноября под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.
Ранее мы писали, что известно о гибели помощника Залужного.