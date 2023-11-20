Вечером в воскресенье в Днепровском районе Киева взорвали гранату, в результате погибли два человека.

"Страна" узнала подробности инцидента.

"О происшествии заявил брат погибшей хозяйки квартиры Владимир. Он сказал, что к его сестре Виктории приехал мужчина в военной форме, его звали Дмитрий Дулин, ранее он с ним не был знаком и не видел его. Виктория и Дулин начали распивать спиртные напитки, во время этого Дулин достал гранату, предварительно иностранного производства. Спустя время Виктория и Дулин пошли в отдельную комнату, где и прозвучал взрыв", - рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Он добавил, что Дмитрий Дулин уже не был военнослужащим, 10 февраля он был уволен.

Летом мы писали, что в Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. Тогда обошлось без жертв, только было повреждено окно одного из жилых домов. Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье за хулиганство.

А весной мы рассказывали, что в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.