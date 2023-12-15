Появились подробности по заседанию, во время которого закарпатский депутат Сергей Батрин взорвал гранаты.

Депутаты на сессии утверждали бюджет на 2024 год. Батрин с ними с самого начала очень сильно спорил. Он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год.

В какой-то момент он вышел из зала и вернулся спустя две минуты 40 секунд.

При этом вместе с Батриным вышел еще один депутат, который в зал не вернулся. На видео видно, как Батрин позвал его и сказал "Идем со мной". Тот депутат в зал не вернулся. Видимо, Батрин не хотел, чтобы тот пострадал.

Напомним, что инцидент произошел во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район).

По последним данным, пострадали 26 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.

Подрывник гранат в сельсовете на Закарпатье - местный депутат Сергей Батрин. О нем сообщается на сайте Керецковской общины Закарпатской области. Батрин значится там членом комиссии по законности и правопорядку. Указано, что он живет в селе Кушница и родился в 1969 году.

Отметим, что в состав Керецковского сельсовета входят 26 депутатов. Именно столько людей пострадало от взрыва.