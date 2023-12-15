Перед взрывом спорили о бюджете. Появились подробности заседания, во время которого депутат взорвал гранаты
Появились подробности по заседанию, во время которого закарпатский депутат Сергей Батрин взорвал гранаты.
Депутаты на сессии утверждали бюджет на 2024 год. Батрин с ними с самого начала очень сильно спорил. Он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год.
В какой-то момент он вышел из зала и вернулся спустя две минуты 40 секунд.
При этом вместе с Батриным вышел еще один депутат, который в зал не вернулся. На видео видно, как Батрин позвал его и сказал "Идем со мной". Тот депутат в зал не вернулся. Видимо, Батрин не хотел, чтобы тот пострадал.
Напомним, что инцидент произошел во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район).
По последним данным, пострадали 26 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.
Подрывник гранат в сельсовете на Закарпатье - местный депутат Сергей Батрин. О нем сообщается на сайте Керецковской общины Закарпатской области. Батрин значится там членом комиссии по законности и правопорядку. Указано, что он живет в селе Кушница и родился в 1969 году.
Отметим, что в состав Керецковского сельсовета входят 26 депутатов. Именно столько людей пострадало от взрыва.