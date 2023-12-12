Суд не удовлетворил апелляцию стороны защиты депутата Андрея Николаенко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Депутат остаётся под круглосуточным домашним арестом.

Как рассказал "Стране" Николаенко, сам он недоволен таким решением.

"Заседание состоялось после очередного переноса. Первый раз заседание не состоялось из-за того, что один из судей - был одним из тех четырёх, кого ранее задержали НАБУ из-за взятки. Это к вопросу, а кто судьи? Сегодня выслушали доводы, но ничего не изменилось. Меня оставили под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Генпрокурор требовал взять меня под стражу без залога на 60 дней. Они также озвучивали риски, что я могу убежать, спрятаться, спрятать вещественные доказательства. Хотя я никогда никуда не убегал, сдал все паспорта", - заявил Николаенко.

Ранее сбившего насмерть девушку нардепа Николаенко суд отправил под круглосуточный домашний арест. В начале судебного заседания прокурор заявил, что была проведена экспертиза, которая доказывает, что, управляя автомобилем, депутат двигался со скоростью от 141 до 151 км/ч. Как именно проводилась новая экспертиза, прокурор не уточнил.

Мы также сообщали, что сбившего насмерть девушку на трассе Киев - Чоп депутата хотят взять на поруки коллеги.