Депутата Николаенко, совершившего смертельное ДТП, хотят взять на поруки.

Об этом сообщают журналисты "Страны".

Суд не избрал меру пресечения Андрею Николаенко, который утром 3 ноября на своем автомобиле сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Около 20 парламентариев пришли на заседание, чтобы поддержать своего коллегу. В частности, нардеп Разумков заявил, что хочет взять Николаенко на поруки.

Ранее нардеп от "Батькивщины" получил подозрение за совершение смертельного ДТП в Житомирской области. Было установлено, что он двигался с превышением разрешённой скорости. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлекшее смерть. В суд было подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Мы также сообщали, что суд не смог избрать меру пресечения нардепу Николаенко, насмерть сбившему девушку на авто. Следователи считают, что депутат может использовать свой статус народного депутата, чтобы влиять на ход следствия, на свидетелей и искажать доказательства или уничтожить их.