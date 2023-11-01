В среду, 1 ноября, в Печерском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения главе Национальной службы здоровья Украины Наталии Гусак, которую подозревают в служебной халатности.

По данным следствия, Гусак в апреле 2022 года допустила излишние расходы бюджетных денег в размере более 2 миллионов гривен. Она не проверила должным образом работы по администрированию центральной базы данных электронной системы. В результате работы из госбюджета были оплачены, но не выполнены.

Напомним, 27 октября правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главе Национальной службы здоровья Украины Наталье Гусак.

Сама Гусак заявила, что постоянные проверки ее службы "безосновательны и инициированы теми, кому НСЗУ мешает".

В НСЗУ обыски назвали давлением с целью заблокировать работу ведомства.

Ранее мы писали, что правоохранители подозревают шесть ключевых частных поставщиков дорогого оборудования для государственных медучреждений Украины в завышении его стоимости.

Также мы сообщали, что в суд передали дело экс-главы ГП "Антонов", которого обвиняют в халатности, приведшей к уничтожению "Мрии".