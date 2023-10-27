Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главе Национальной службы здоровья Украины Наталье Гусак. По данным следствия, халатность чиновницы привела к убыткам на более чем 2 млн грн.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, в апреле прошлого года Гусак не проверила должным образом работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения. В результате работы из госбюджета были оплачены, но не выполнены.

В рамках дела были проведены обыски, сейчас решается вопрос об избрании главе службы меры пресечения.

Сама Гусак заявила, что постоянные проверки ее службы "безосновательны и инициированы теми, кому НСЗУ мешает".

"По "странному совпадению" обыски происходили вчера - в день, когда начался внеплановый мониторинг первых медучреждений, оказывающих неонатальную помощь. А еще во время, когда происходит активная подготовка к контрактованию медучреждений на следующий год", – отметила она.

В НСЗУ обыски назвали давлением с целью заблокировать работу ведомства.

Сегодня стало известно, что правоохранители подозревают шесть ключевых частных поставщиков дорогого оборудования для государственных медучреждений Украины в завышении его стоимости.

Ранее мы сообщали, что в суд передали дело экс-главы ГП "Антонов", которого обвиняют в халатности, приведшей к уничтожению "Мрии".