В суд передано дело бывшего генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова по факту служебной халатности. Прокуратура считает, что это из-за него в начале вторжения РФ был уничтожен самолет "Мрия".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем Telegram-канале.

По версии следствия, несмотря на предостережения государственных органов и прекращение страхового покрытия на воздушное судно, транспортный самолет АН-225 не был вывезен с аэродрома в Гостомеле до начала войны из-за халатности чиновника.

В результате российских обстрелов он был уничтожен, что принесло государству почти 8,5 млрд грн ущерба.

Напомним, Бычков был арестован весной этого года. Отмечается, что ранее экс-руководителю ГП "Антонов" вменяли препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога. Ранее он предлагал восстановить "Мрию".

Также сообщалось, что СБУ раскрыла детали расследования дела об уничтожении самолета АН-225 "Мрия" в Гостомеле. Следствие установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения госорганов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета.