В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) прошло заседание по избранию меры пресечения застройщику и экс-нардепу Максиму Микитасю, которого подозревают в хищении 307 миллионов гривен при строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов ВСУ. Выбрать ее суд так и не смог.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В заседании суда по избранию меры пресечения экс-нардепу объявили перерыв.

Следующее заседание запланировано на 6 ноября, оно начнется в 09:00. Тогда и будет объявлено решение суда.

25 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило ему о подозрении в завладении 307 млн грн. НАБУ подозревает Микитася в завладении средствами Минобороны в 2018 году, когда ведомство заключило с подконтрольными Микитасю компаниями контракты на строительство защищенных складов хранения ракет и боеприпасов. Работы должны были закончить до 2021 года. Однако фактически строительство так и не началось.

Против Микитася уже расследуется сразу несколько уголовных дел. Одно из последних касается попытки дать взятку мэру Днепра Борису Филатову.