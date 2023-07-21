Бывший народный депутат и известный столичный застройщик Максим Микитась вышел из СИЗО под залог по делу о попытке дать взятку мэру Днепра.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своём телеграм-канале.

Это произошло после того, как 11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог до 20 млн грн.

Напомним, первоначально залог был в 260 миллионов и затем несколькими решениями ВАКС был уменьшен в 13 раз.

"Нам не известно, кто внёс залог: Никита лично или кто-то другой как залогодатель. Хотя вряд ли средства мог внести сам обвиняемый, ведь раньше его защита заявляла, что у Никитася нет "ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн", — комментирует событие ЦПК.

На данный момент Микитась проходит как подозреваемый по уголовному делу о попытке дать взятку мэру Днепра Филатову.

"В конце сегодняшнего заседания экснардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам. Прокурор не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству. В результате судьи протокольным определением дали разрешение Никитасю покинуть Киев на шесть дней", — говориться в сообщении.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда.

Как мы сообщали в 2021 году, Микитась рассказал подробности "сделки" с НАБУ, чтобы суд "забыл" о планах убить свидетелей.

Тогда после ареста скандальный застройщик Микитась также вышел из СИЗО.