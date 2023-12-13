В Сейме Польши произошел скандал. Депутат затушил огнетушителем свечи на меноре
Депутат Сейма Польши Гжегош Браун огнетушителем затушил свечи на Меноре, установленной в парламенте к Хануке.
Об этом пишут польские СМИ и публикуют видео.
На нем депутат с огнетушителем направляется к ханукальной меноре после чего, несмотря на протесты других депутатов, он затушил огонь свечей.
Сообщатся, что после этого депутата Гжегоша Брауна выгнали из здания, лишили полугодовой депутатской премии, а также в течение трех месяцев у него будут вычитывать половину зарплаты.
"Это позор. Это неприемлемо. Это не должно повториться", – прокомментировал инцидент премьер-министр Дональд Туск.
Гжегош Браун состоит в украинофобской партии "Конфедерация".
С 7 по 15 декабря евреи отмечают Хануку - восьмидневный праздник, который символизирует победу света над тьмой, святости над грехом.
Ранее мы писали о том, что к власти в Польше с 12 декабря пришел новый премьер-министр - Дональд Туск. Он сделал первое заявление об Украине после назначения премьером Польши.
Также мы писали о том, что Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей.