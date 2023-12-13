Депутат Сейма Польши Гжегош Браун огнетушителем затушил свечи на Меноре, установленной в парламенте к Хануке.

Об этом пишут польские СМИ и публикуют видео.

На нем депутат с огнетушителем направляется к ханукальной меноре после чего, несмотря на протесты других депутатов, он затушил огонь свечей.

Сообщатся, что после этого депутата Гжегоша Брауна выгнали из здания, лишили полугодовой депутатской премии, а также в течение трех месяцев у него будут вычитывать половину зарплаты.

"Это позор. Это неприемлемо. Это не должно повториться", – прокомментировал инцидент премьер-министр Дональд Туск.

Гжегош Браун состоит в украинофобской партии "Конфедерация".

С 7 по 15 декабря евреи отмечают Хануку - восьмидневный праздник, который символизирует победу света над тьмой, святости над грехом.

Ранее мы писали о том, что к власти в Польше с 12 декабря пришел новый премьер-министр - Дональд Туск. Он сделал первое заявление об Украине после назначения премьером Польши.

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